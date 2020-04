EMERGENZA SANITARIA

Aumentano i ricoveri in Piemonte

Il bollettino odierno è foriero di brutte notizie. La nostra regione supera l'Emilia-Romagna per casi totali e, dopo una settimana, tornano a salire le ospedalizzazioni. Subito smentito l'assessore Icardi

Nel giorno in cui il governatore Alberto Cirio annuncia i provvedimenti previsti per la Fase 2, il Piemonte si conferma la regione che più di tutte fatica a uscire dalla Fase 1, quella dell’emergenza sanitaria. Secondo i dati della Protezione Civile, i nuovi casi di positività al Covid sono 604, una performance grazie alla quale si completa il sorpasso, per casi totali, ai danni (si fa per dire) dell’Emilia-Romagna che oggi cresce di 239 casi. Sono 24.426 le persone che dall’inizio dell’epidemia si sono ammalate in Piemonte, tenendo conto anche di chi intanto è deceduto e di chi è guarito, mentre l’Emilia-Romagna sale a 24.209. Ma a far suonare un campanello d’allarme per il Piemonte c’è anche l’incremento dei ricoverati che passano da 2.918 a 2.937. Solo 19 unità, certo, ma che costituiscono una piccola inversione di tendenza rispetto a un trend di costante diminuzione che sembrava essersi consolidato nell’ultima settimana (domenica scorsa i ricoverati erano 3.271). Insomma, mentre in tutta Italia – l’altra eccezione di rilievo è la Campania dello sceriffo Vincenzo De Luca – si assiste a una lenta e progressiva riduzione dei contagi e soprattutto dei casi più gravi, quelli che finiscono in ospedale, in Piemonte la situazione è ancora complessa.

“Il calo dei contagi è in corso” aveva annunciato in modo perentorio questa mattina l’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi. La smentita è arrivata a distanza di pochissime ore dai numeri della Protezione Civile.