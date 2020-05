Regione Piemonte, Bongioanni nuovo capogruppo FdI

Paolo Bongioanni è stato nominato nuovo presidente del gruppo consiliare Fratelli d'Italia in Piemonte, al posto di Maurizio Marrone, recentemente nominato assessore alla semplificazione ed ai rapporti giunta-consiglio. "Sono onorato di questa nuova nomina e per questo ringrazio la fiducia concessami dai colleghi Elena Chiorino, Maurizio Marrone e Davide Nicco", ha commentato il neocapogruppo Bongioanni. "E' un ruolo di assoluta e grande responsabilità che cade nel momento più difficile nella storia delle unidici legislature della Regione Piemonte, quello che coincide con la pandemia, e quindi ogni scelta richiederà grande equilibrio, ma anche perché guiderò in consiglio quella che è diventata la terza forza politica italiana", ha osservato Bongioanni. "Ho iniziato immediatamente il lavoro con la capigruppo di ieri mattina per trovare un accordo e una coesione istituzionale al fine di approvare, nel più breve tempo possibile, il decreto legge 'Riparti Piemonte' che garantirà ai nostri imprenditori, alle nostre famiglie e ai nostri lavoratori 808 milioni di euro, ed in serata con il mio contributo nel comitato di monitoraggio", ha ricordato l'esponente di Fratelli d'Italia, definendo le prossime settimane "febbrili", con l'obiettivo di "trovare le risposte più appropriate alle tante istanze che stanno arrivando da tutto il Piemonte". "Ho riscontrato immediatamente una grande armonia con le forze di maggioranza e la possibilità di un dialogo costruttivo con i rappresentanti della minoranza. L'interlocuzione continua con il Governatore Alberto Cirio permette poi di condividere tutta una serie di tematiche che, se sapremo interpretarle nel modo migliore, non potranno che essere la risposta corretta che i piemontesi meritano", ha concluso, richiamando i piemontesi a rispettare le regole della Fase 2.