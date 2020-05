Fase 2, scuola: saracco, in Piemopnte beta test

"Abbiamo redatto un rapporto che pubblicheremo oggi o domani mattina ed e partita una fase che noi chiamiamo di 'beta test'. Per quanto di propria competenza, il Comune e la Città metropolitana che si occupano di nidi e scuole dell'infanzia, e l'ufficio scolastico regionale per la scuola dell'obbligo, hanno individuato sei strutture diverse che vengono a ospitarci come gruppo di esperti per progettare una ripartenza e da questo avere ulteriori riflessioni che saranno poi pubblicate a beneficio di tutte le scuole in modo da fare un ulteriore passo verso la riapertura". Così Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino che coordina la task force per la Fase 2 della Regione Piemonte, ospite di 24 Mattino su Radio 24.