Fase 2: Gribaudo (Pd), Piemonte non sigla accordo sanità

"Mentre ci sono regioni che da oltre un mese hanno deciso aumenti salariali agli infermieri da 20 euro a turno in più durante l'emergenza Covid, la Regione Piemonte non è ancora riuscita a siglare l'accordo con i sindacati per sostenere gli operatori sanitari che sono stati e sono ancora in prima linea. Forse Icardi ha speso tutti i soldi per qualche consulenza d'oro? O forse i 37 milioni che la Regione doveva aggiungere a quelli del governo non esistono davvero?". Lo afferma la deputata cuneese del Pd, Chiara Gribaudo. "Nel frattempo - aggiunge - gli infermieri dei reparti Covid si ritrovano da maggio un aumento di 1 euro al giorno, scelto unilateralmente e calcolato sostituendo le indennità anziché' sommandole, che sa di vera e propria presa in giro. Mi auguro che Cirio corregga questa assurdità il prima possibile. Questi lavoratori fra i più sottopagati del Paese sono stati elogiati per settimane come eroi, ma passata l'emergenza niente può essere più come prima. Il loro lavoro prezioso deve essere rispettato e riconosciuto", conclude.