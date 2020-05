Boffano colto sul Fatto

Da lunedì 1° giugno Ettore Boffano lascia la condirezione de Il Fatto Quotidiano e ritorna ai suoi ozi (si fa per dire) piemontesi. Già vicedirettore sino al dicembre 2018, Boffano era stato richiamato nel settembre scorso dal suo amico Marco Travaglio (che era stato cronista di giudiziaria alla redazione torinese di Repubblica quando caporedattore era proprio Boffano e durante i mesi caldi dell’inchiesta giudiziaria sui falsi in bilancio della Fiat e Cesare Romiti). A Boffano, tra gli altri incarichi, era stato affidato il progetto del nuovo giornale andato in edicola per la prima volta martedì scorso. Con un successo di vendite che ha consolidato il trend positivo del Fatto durante il lockdown, in controtendenza rispetto ai concorrenti. Boffano continuerà a lavorare con Travaglio come consulente del direttore per il numero del lunedì.