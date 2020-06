Moderati addio

Dicono che… dopo essere riuscito per anni a strappare personale politico ai partiti concorrenti, il leader dei Moderati Giacomo Portas sia recentemente impegnato a tamponare tante piccole emorragie che qua e là si stanno presentando. Amministratori locali, attivisti sul territorio o semplici militanti che, vuoi per la decisione di affiancare Matteo Renzi nell’ultima impresa, vuoi perché allettati dalle sirene del centrodestra, minacciano di fare le valigie. L’ultimo caso registrato è nella Circoscrizione 2 di Torino dove due consiglieri, Giuseppe Genco e Claudio Monaco hanno fatto sapere di avere intenzione di levare le tende: un provvidenziale intervento di Portas ha stoppato Monaco (almeno per ora), mentre Genco pare non voglia sentire ragioni e approderà al Gruppo Misto. Preoccupanti campanelli d’allarme o solo casi isolati?