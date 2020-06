Cucù, guarda chi c'è

Dicono che… nel dibattito sui piani della seconda linea della metropolitana di Torino non siano stati tanto i velenosi interventi delle minoranze a mettere in imbarazzo l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra, quanto piuttosto l’apparizione, proprio mentre lei era in diretta, con telecamera accesa da una stanza di casa, di Paolo D’Angelo. Il suo ex staffista, che dopo la nomina di Giovanni Foti al vertice di Gtt è tornato al suo vecchio lavoro in corso Turati dove ha ottenuto una prestigiosa promozione a capo dell’area Sistemi informativi e innovazione tecnologica.