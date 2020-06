Grillini al Regio

Dicono che… potrebbe ottenere adesioni trasversali la mozione con cui il Pd impegna Chiara Appendino a non commissariare il Teatro Regio di Torino. Non solo le minoranze in Sala Rossa, infatti, sarebbero pronte a sottoscrivere il documento redatto dalla vicecapogruppo Chiara Foglietta, ma anche un paio almeno di consiglieri del Movimento 5 stelle. Si tratta di Viviana Ferrero, numero due dell’aula che sul tema ha già avuto un confronto con la sindaca nella seduta di lunedì scorso, e Daniela Albano. Più che sufficienti per far traballare la maggioranza visti i numeri risicati dopo le ultime defezioni. Il sipario su quello che si preannuncia come l'ennesimo psicodramma in casa M5s non si alzerà, però, durante il Consiglio di oggi - peraltro ancora in videoconferenza - ma probabilmente in quello di lunedì prossimo.