Nasce Biennale Tecnologia per esplorare future mutazioni

Dal successo del Festival della Tecnologia, organizzato nel novembre scorso per festeggiare i 160 anni di vita del Politecnico, nasce a Torino Biennale Tecnologia che si alternerà con la già consolidata Biennale Democrazia. Quattro giorni di appuntamenti, "il numero più alto possibile in presenza" e comunque tutti online, per esplorare le 'Mutazioni. Per un futuro sostenibile", come è il titolo della prima edizione che si terrà nel capoluogo piemontese dal 12 al 15 novembre 2020. Mutazioni intese come cambiamenti nella società, nella conoscenza, nella scienza, nell'ambiente, hanno spiegato i curatori e il rettore Guido Saracco. Cambiamenti profondi nel rapporto tra la tecnologia e l'umanità, intesi anche e soprattutto in prospettiva, quindi tanto più cruciali dopo lo sconvolgimento del modo di vivere, lavorare, studiare, viaggiare relazionarsi con gli altri portato dalla pandemia di Coronavirus.