Le due stelline

Dicono che… a dispetto della versione ufficiale (“Ci siamo confrontate su quanto realizzato in questi anni per le nostre città”) gran parte del colloquio in Campidoglio tra Chiara Appendino e Virginia Raggi sarebbe stato dedicato ai loro destini personali e politici. Nel pur breve incontro, giusto il tempo di un caffè e di una foto ricordo, le due sindache grilline avrebbero discusso sulla regola dei due mandati che impedirebbe a entrambe la ricandidatura. Ma se la prima cittadina della Capitale insiste per ottenere la deroga, la collega torinese non ne sta facendo un dramma, preferendo di gran lunga pianificare un percorso che la possa portare tra qualche mese fuori da Palazzo civico, con qualche incarico di rilievo nazionale. Una strategia che “quella brava” ha già iniziato a mettere in atto, moltiplicando interviste e interventi in trasmissioni radiofoniche e televisive.