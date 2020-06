Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, lunedì 29 giugno, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4314m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: non cambia la situazione sinottica con un il campo di alta pressione ben disteso sul Mediterraneo. Tuttavia la coda di un fronte atlantico riuscirà a lambire le Alpi, portando già dal mattino qualche piovasco o temporale in transito sui settori alpini tra Val d'Aosta e alto Piemonte; nubi irregolari anche in Liguria. Caldo in Valpadana, più fresco sui settori montuosi e sul Piemonte settentrionale. In Liguria venti in rinforzo da S/SE, mare mosso.