Mayday mayday!



Dicono che… la pur bravissima Francesca Soncini recentemente sia un po’ distratta dalle voci che la riguardano su una possibile nomina in Turismo Torino, al punto da esserle sfuggito un post pubblicato sui social dall’account dell’Aeroporto di Caselle in cui si annuncia l’inaugurazione per oggi del collegamento con Lamezia Terme attivato da Volotea. Squilli di tromba con tanto di hashtag #RiparTo; peccato che quella tratta sia partita ormai da due settimane. Piuttosto il vettore spagnolo è pronto a decollare dal Sandro Pertini per Alghero, in Sardegna, ma da domani. Insomma, mentre gli aerei tornano a volare all’ufficio comunicazione di Sagat, gestito proprio da Soncini, pare stiano perdendo quota, anzi colpi. Per fortuna dopo “sole” due ore se ne sono accorti e hanno rimosso il post.