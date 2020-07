Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, martedì 7 luglio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4577m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: infiltrazioni più fresche ed umide subentrano in Valpadana da Est, determinando nuvolosità irregolare sul Piemonte, ma con basso rischio di precipitazioni, mentre in Liguria prevarrà ancora il bel tempo e con ampio soleggiamento. Temperature in discreta diminuzione sul Piemonte, anche di 5-6°C nei valori massimi. Poche variazioni in Liguria, con venti di tramontana in rinforzo, e mare tendente a mosso al largo.