Mahle: Gribaudo (Pd), incontro al Mise per rilancio impianti

"Per i lavoratori Mahle di Saluzzo e La Loggia siamo vicini a una svolta. Ci sarà presto un incontro al ministero dello Sviluppo economico, probabilmente il 22 luglio, per la presentazione del piano industriale di un nuovo investitore che ha espresso la volontà di rilevare i due stabilimenti per rilanciare la produzione di componentistica automotive. In questi giorni l'azienda sta informando le rappresentanze sindacali dei contatti avuti e definendo il passaggio ai nuovi soggetti". Lo scrive in una nota la deputata del Pd, Chiara Gribaudo, in merito alla vertenza dei due stabilimenti che l'azienda tedesca ha deciso di chiudere l'anno passato. "E' una buona notizia per Saluzzo e La Loggia, e per i 450 lavoratori e le loro famiglie - prosegue -. Sembrava una situazione davvero difficile, quando a febbraio fu stabilito un anno di cassa integrazione, ma non abbiamo mai smesso di credere che quelle fabbriche avessero ancora delle possibilità. Adesso teniamo alta la guardia sui livelli occupazionali e non facciamo mancare il sostegno di tutti a questa battaglia. Lo avevo detto sul territorio come a Roma: la Mahle non può e non deve chiudere. Lavoriamo perché quei cancelli possano riaprirsi il prima possibile" aggiunge.