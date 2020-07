Sanità: Asl Asti, si dimette il direttore sanitario

Gloria Chiozza, direttore sanitario dell'Asl di Asti dal maggio 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per motivi familiari. "Abbiamo combattuto battaglie impegnative e ho vissuto a lungo fuori casa - spiega a proposito dell'emergenza coronavirus - e ora, che stiamo attraversando un periodo di relativa tranquillità e abbiamo approntato il tutto per il futuro autunno, prevalgono le istanze personali e familiari". Laureata in Medicina e Chirurgia all'Università di Genova, ha conseguito presso lo stesso ateneo la Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e quella in Scienza dell'Alimentazione, indirizzo dietetico presso l'Università degli Studi di Milano. Aveva svolto vari incarichi di dirigente medico di presidio fino a ricoprire, dal 2012, il ruolo di direttore sanitario dell'Asl di Cuneo.