Tragedia di Brandizzo: Nicco, una sconfitta per il Piemonte

La tragedia di Brandizzo è stata una sconfitta per il Piemonte. A evidenziarlo è stato questa mattina il presidente del consiglio regionale Davide Nicco, nel corso della presentazione della prima edizione della 'Settimana del lavoro sicuro', iniziativa promossa in occasione dell'anniversario della strage, avvenuta alla stazione ferroviaria il 30 agosto 2023, in cui morirono cinque operai. "Ogni vita persa è una sconfitta per la società - ha spiegato Nicco - a Brandizzo, dodici mesi fa, il Piemonte è stato sconfitto da un grande dramma in un posto che dovrebbe essere sicuro e protetto, ma che purtroppo si è trasformato in teatro di sofferenza e morte. "La sicurezza sul lavoro è un dovere che deve essere capito e diffuso fra tutti - ha aggiunto Nicco -: datori di lavoro, lavoratori, istituzioni, sindacati e cittadini. Ritengo, però, che piuttosto che prevedere l'introduzione di nuove norme, dovremmo concentrare energie e risorse per fare in modo che quelle vigenti vengano applicate e fatte rispettare in maniera puntuale". "Come consiglio regionale - ha concluso Nicco - vogliamo continuare a impegnarci per promuovere politiche che si concentrino sulle condizioni di lavoro di ogni persona. E a tal proposito ricordo come nel gennaio di quest'anno la Regione Piemonte abbia adottato il documento strategico 2024-2026 'Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro', con il quale ha rafforzato le azioni per contrastare gli infortuni gravi e mortali, le malattie professionali e migliorare le condizioni di lavoro".