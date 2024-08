Osapp, due agenti aggrediti e feriti nel carcere di Ivrea

Ennesima aggressione ai danni di due agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Ivrea. A darne notizia l'Osapp. Ieri, intorno alle 19, un detenuto di origini gambiane, al primo piano detentivo, ha approfittando del fatto che un agente stava aprendo il cancello della sezione ad un collega per cercare di uscire intrufolandosi con la forza. Ha preso l'operatore per la maglietta e lo ha trascinato nella sezione dove ha iniziato a colpirlo ed insultarlo; quando il collega ha tentato di aiutarlo è stato a sua volta malmenato e colpito con un calcio al volto. "Grazie all'immediato intervento di altri agenti si è evitato il peggio - segnala l'Osapp - i poliziotti penitenziari di Ivrea ormai sono esausti dalle troppe ore di lavoro e dallo stato di totale abbandono in cui si trovano da parte dei vertici". Il sindacato segnala ancora una volta che da mesi manca il comandante di reparto. Gli agenti coinvolti nell'aggressione hanno dovuto farsi medicare al pronto soccorso di Ivrea e se la sono cavata con una prognosi di dieci giorni ciascuno. Leo Beneduci, segretario generale Osapp, chiederà al Ministro, Carlo Nordio, di attivare un'indagine ispettiva.