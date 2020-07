Turismo Torino, Maurizio Vitale è il nuovo presidente

Maurizio Vitale è il nuovo presidente di Turismo Torino e Provincia. Lo ha nominato l'Assemblea Ordinaria dell'ente insieme ai nuovi membri del consiglio d'amministrazione. Ne fanno parte la presidente Ascom Torino Maria Luisa Coppa, il sindaco di Claviere Franco Capra, il presidente di Confesercenti Torino e Provincia e Piemonte, Giancarlo Banchieri e la responsabile della direzione Commerciale e Marketin Extra Aviation e della Comunicazione Sagat, Francesca Soncini. Vitale prende il posto di Maurizio Montagnese, che ha guidato l'ente negli ultimi nove anni. "Ringrazio i soci dell'unanime fiducia che mi hanno accordato - sottolinea Vitale -. Eredito da Maurizio Montagnese, che ringrazio della sua affettuosa accoglienza, un'azienda sana con un efficace equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Lavorerò affinché Turismo Torino e Provincia renda orgogliosi i propri stakeholder pubblici, appassioni gli interlocutori privati e faccia innamorare del nostro territorio quanti più turisti possibili." "Siamo sicuri - sottolinea la sindaca di Torino, Chiara Appendino - che Maurizio Vitale proseguirà con impegno e determinazione nella promozione della nostra destinazione nella consapevolezza di ereditare una situazione di risultati positivi seppur, allo stato attuale, frenata dal Covid19; proprio per questo riponiamo massima fiducia nel suo operato al fine di sostenere un settore, quello turistico, che ora più che mai ha bisogno di un forte rilancio per attirare i turisti italiani nei prossimi mesi e gli stranieri dal 2021 in poi".