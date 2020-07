Meteo: giornata afosa

A Torino oggi, martedì 28 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con addensamenti pomeridiani-serali, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4540m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: anticiclone e tempo soleggiato su Liguria e Valpadana, con caldo intenso e molto afoso. Tra pomeriggio e sera temporali in sviluppo su Alpi e alto Piemonte, con locali sconfinamenti sulle pianure occidentali piemontesi. Venti deboli a regime di brezza. In Liguria mare poco mosso.