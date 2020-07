Meteo: clima caldo e afoso

A Torino oggi, giovedì 30 luglio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 12 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4390m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: nella notte non escluso qualche sporadico temporale sulle zone pedemontane e pianeggianti piemontesi, asciutto altrove. Seguirà una giornata inizialmente variabile sul Piemonte, ben soleggiato in Liguria e Valle d'Aosta. Dal pomeriggio nuovi temporali in formazione sulle Alpi occidentali in possibile propagazione serale anche alla pianura piemontese. Clima caldo e afoso, ovunque. Venti deboli. In Liguria mare poco mosso.