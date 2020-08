Maltempo: sindaco Alessandria, ci rimetteremo in sesto

"Insieme rimetteremo in sesto la nostra città. Ne abbiamo passate e ne stiamo passando di cotte e di crude ma insieme, come sempre, come è successo fino a oggi, riusciremo a sfangarci anche da questa situazione". E' quanto afferma il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dopo l'ondata di maltempo della scorsa notte. Un centinaio, in città, sono gli alberi abbattuti o pericolanti per via della pioggia e delle folate di vento (che ha raggiunto i 95 km/h). Il Comune ha chiesto alla Regione lo stato di calamità naturale.