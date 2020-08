Meteo: giornata in prevalenza poco nuvolosa

A Torino oggi, martedì 4 agosto, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3065m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: rimonta l'alta pressione da ovest, favorendo un generale miglioramento del tempo dopo una nottata con ancora rovesci e qualche temporale tra Liguria e Piemonte orientale. Insisterà ancora un po' di nuvolosità sui settori orientali di Piemonte e Liguria, dove non si escludono ultime pioviggini mattutine. Cieli poco nuvolosi e limpidi entro sera. Di giorno temperature gradevoli, senza afa. In Liguria ventilazione di tramontana, con mare mosso al largo.