Incontro stampa

Dicono che… Gustavo Zagrebelsky stia trascorrendo le sue ferie estive in montagna, in una baita in Val di Susa. Nei giorni scorsi, aggirandosi per Cesana Torinese con Il Fatto sotto braccio e la mascherina sotto il mento, è stato visto conversare amabilmente con Giovanni Boggero, giovane collega ed ex collaboratore di quel Foglio che certo non si può dire gli abbia mai lisciato il pelo. Ma l’austero professore torinese è uomo di mondo e da intellettuale che non disdegna la battaglia pare ci abbia messo una pietra sopra.