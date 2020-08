Valanga al Sestriere (su Marin)

Dicono che… più ancora della candidatura nella lista “Rilanciamo Sestriere” di Massimo Bonetti, presidente del Consorzio Turistico Via Lattea e a lui legato da solidi rapporti, sia la presenza della sua segretaria Paola Villata nello staff di Andrea Colarelli, dove si occupa della comunicazione social, a segnare la netta scelta di campo di Giovanni Brasso. Le mosse del patron della Sestrieres Spa stanno preoccupando non poco Valter Marin il cui nervosismo rischia di giocare un brutto scherzo al suo pupillo, Gianni Poncet, suo vice quando era alla guida del Comune prima di trasferirsi a Palazzo Lascaris. Costretto a spostare in territorio neutro, a Cesana, il convegno di sabato prossimo per scacciare i sospetti di voler trascinare la Regione nella campagna elettorale, il consigliere leghista avrebbe chiesto il massimo impegno a Fabrizio Benintendi, organizzatore dei Master Games ma soprattutto presidente di Sportdipiù, l’associazione che si occupa di diffondere la pratica sportiva tra le persone con disabilità. Eppure anche nel benemerito sodalizio ha dovuto registrare qualche defezione, come quella del maestro di sci Roberto Fassina, schierato con Colarelli.