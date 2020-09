AMMINISTRATIVE

Zacà riconquista il posto in lista

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar e riammette l'ex capogruppo di Forza Italia ora candidato nella Lega al Consiglio comunale di Moncalieri. L'esclusione era stata decisa dai vertici dei partiti del centrodestra

Stefano Zacà sarà candidato alle elezioni amministrative del 20-21 settembre a Moncalieri (Torino). L’ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, passato alla Lega con cui si era ripresentato per la corsa alle comunali della primavera prossima per poi essere escluso quando FI e il partito di Salvini hanno raggiunto l’accordo a livello regionale di non “rubarsi” i candidati, ha vinto il ricorso al Consiglio di Stato sulla composizione delle liste, dopo che anche il Tar gli aveva dato torto.

Per i giudici di Palazzo Spada Zacà va reintegrato perché l’incongruenza «tra la lista dei candidati dell’atto principale e quella negli atti separati vizia la presentazione della lista». Il Consiglio di Stato ha quindi disposto che la Commissione elettorale «inserisca il candidato Consigliere comunale Stefano Zacà nella lista elettorale alla posizione n. 3, conformemente all’indicazione contenuta nei cc.dd. “atti separati” prodotti all’atto della presentazione della lista medesima».