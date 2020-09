La Bela Tolera alle urne

Dicono che… pur avendo mosso i suoi primi passi tra i prodiani, sotto l’ala di quella vecchia lenza di Renato Cambursano, Gianna Pentenero abbia imparato bene le prassi della sinistra, area che ormai occupa stabilmente all’interno del Pd. Così, da quando si è messa in testa che vorrebbe candidarsi alle primarie del centrosinistra per il dopo-Appendino, la Bela Tolera racconta a tutti che “un po’ di persone da mondi diversi mi hanno invitato a riflettere” e dunque ci sta facendo “un pensiero” ma “nulla più”. Insomma, candidata a furor di popolo anche se da chi non è ancora dato sapere. “Primarie per il sindaco? Ma forse di Chivasso” è la velenosa battuta che qualche perfido mattacchione del Pd ha già iniziato a far circolare.