Auto: Gorlier, serve un piano comune pubblico e privato

"Serve un piano comune, frutto di un lavoro congiunto tra pubblico e privato" per affrontare le sfide del settore auto, usando anche le opportunità offerte dal Recovery Fund. Lo ha detto Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fca, intervenendo al Vtm - A New Scenario as a Driving Force. "Bisogna sostenere gli investimenti - ha spiegato Gorlier - e con la pandemia ora ci sono le risorse che possono essere dedicate a progetti" come quello per dotare l'Italia delle 170 mila colonnine di ricarica necessarie per far fronte nei prossimi anni alla diffusione delle vetture elettriche e ibride. "Il settore auto stava già affrontando molte sfide, ma la pandemia ha accelerato il cambiamento. Se non affrontiamo queste sfide con un piano unico sarà un problema, non solo per noi produttori e per i fornitori ma per la società tutta. Il costo medio di una vettura elettrica è di 11mila euro superiore a quello di un veicolo con motore a combustione e anche se questo numero si ridurrà nei prossimi anni, non arriverà mai al livello di prezzo dei veicoli con motori a combustione".