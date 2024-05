Schlein e Schmit domenica a Torino per conferenza Pd

Si svolgerà domenica 12 maggio a Torino, presso la Sala Kyoto - Environment Park, Via Livorno 60, dalle 9.30 alle 13.00, la 'Conferenza nazionale per l'industria e il lavoro', un piano industriale per l'Italia. L'appuntamento di Torino conclude il ciclo di eventi Impresa Domani che si sono tenuti in tutta Italia: da Genova a Terni, da Catania a Roma. Introdurrà i lavori Antonio Misiani, responsabile nazionale Imprese del Pd. Interverranno tra gli altri: Paolo Gentiloni, commissario Europeo affari economici e monetari, Enrico Letta, Stefano Bonaccini, presidente del Pd, Giuseppe Provenzano, responsabile esteri del Pd, Annalisa Corrado, responsabile conversione ecologica del Pd, Stefania Bonaldi, responsabile innovazione del Pd, Pier Luigi Bersani, Antonella Vincenti, responsabile Pmi del Pd, Andrea Orlando, deputato Pd Commissione attività produttive, studiosi e rappresentanti dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali. Europarlamentari e parlamentari Pd. Le conclusioni saranno affidate alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e a Nicolas Schmit, candidato comune del PSE alla presidenza della commissione europea.