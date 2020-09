Porchietto sindaca (sul web)

Dicono che… se fosse Facebook a decidere il centrodestra avrebbe già trovato in Claudia Porchietto il suo candidato sindaco di Torino. La ripubblicazione sulla pagina della deputata forzista di un intervento comparso mesi fa su Torino magazine sta infatti scatenando la reazione accalorata di centinaia di follower. “Meravigliosa donna e persona… ci piacerebbe tanto che Tu fossi la nostra Sindaca, sarei sicura che Torino attraverso Te risalirebbe la china. Ora è in caduta libera”, sintetizza a nome di tutti Adriana. Che ci stia facendo un pensierino? Lei in pubblico si schermisce dietro frasi di rito che rimandano ogni decisione ai capi della coalizione, ma chi la conosce bene sa che non ha per nulla rinunciato all’idea di correre per la successione di Chiara Appendino. Del resto la signora è “desta e tosta”, come la Torino che dice di avere in testa.