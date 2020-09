Referendum: Radicali, aspiranti sindaci scendano in campo

"Trovo che il silenzio sul referendum di alcuni che direttamente o indirettamente aspirano a fare il sindaco di questa città sia inaccettabile e insopportabile. Io sarò alla manifestazione di chiusura che si svolgerà a Torino in via Garibaldi angolo piazza Castello alle 21 di venerdì 18, una "s-veglia per la democrazia". Chiedo innanzitutto a Guido Saracco e Luca Jahier, che si sono guardati bene dal pronunciarsi, di smetterla con la prudenza e scendere in piazza con me, con noi". Così, in una nota, il presidente dei Radicali italiani, Igor Boni.