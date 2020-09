Morto Luigi Squillario, sindaco di Biella negli anni '80

È morto nella notte in ospedale, Luigi Squillario, esponente storico della Democrazia Cristiana e per dieci anni sindaco di Biella, dal 1980-1990. Avvocato, è stato presidente della Cassa di Risparmio di BIella fino al 2014, quando si era ritirato dalla vita pubblica. Aveva 85 anni. "Una vita spesa per il bene comune - commenta il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Franco Ferraris -. Sono onorato di aver raccolto il testimone di uno dei più grandi personaggi del nostro territorio. Alla famiglia porto l'abbraccio di tutti gli amministratori e dei collaboratori della Fondazione. Squillato è stato un uomo che ha saputo sempre lottare con entusiasmo e fiducia per il futuro del Biellese". Squillario era malato da tempo. Lascia la moglie, Maria Rosa, e le figlie, Paola e Attilia. I funerali in Duomo martedì alle 15. Sarà seppellito nel cimitero di Piatto.