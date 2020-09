Meteo: nubi in aumento associate a piogge e rovesci

A Torino oggi, lunedì 21 settembre, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 5.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3260m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: aumenta l'instabilità sul Nordovest a causa di correnti cicloniche seppur di debole entità. Generale presenza di diffusi annuvolamenti, ma alternati anche a occhiate di sole soprattutto tra Valpadana e Liguria. Occasione per acquazzoni, anche temporaleschi, specie su Piemonte, VDA e interne liguri. Sulla Riviera tempo tendenzialmente asciutto salvo qualche spot piovoso tra savonese e genovese. In Liguria mare poco mosso. Nel complesso clima non caldo, seppur un po' umido.