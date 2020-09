COMUNALI

Valenza va al ballottaggio

Il candidato dem Ballerini è avanti con il 44%, ma Oddone segue a un punto di distanza. La Lega festeggia il successo a Tronzano (Vercelli) e Arona (Vco) con l'avatar del deputato Gusmeroli

Con i suoi tremila abitanti non si potrà dire una grande roccaforte, ma la riconquista di Tronzano, piccolo comune del Vercellese, è per il centrodestra e soprattutto per la Lega motivo di grandi festeggiamenti. La schiacciante vittoria di Michele Paiorotto, quarantacinquenne imprenditore agricolo, è stata salutata dai maggiorenti leghisti già prima della fine dello scrutinio quando era chiaro il risultato. “Salutiamo il nuovo sindaco” scrive il deputato Paolo Tiramani, a seguire il consigliere regionale Alessandro Stecco, il segretario vercellese Gian Carlo Locarni e altri ancora.

Il centrodestra dovrà aspettare due settimane sperando di poter festeggiare un’altra auspicata espugnazione, quella di Valenza. Lega e alleati partono sfavoriti, sia di poco, nella città dell’oro dove il candidato del centrosinistra Luca Ballerini è risultato vincitore al primo turno per soli 13 voti: ottiene il 43,78% contro il 43,64% di Maurizio Oddone del centrodestra. L’ultima città della provincia di Alessandria con più di 15 abitanti ancora amministrata dal centrosinistra vede il suo futuro in un duello dove il margine di distacco attestato oggi è motivo di forte fibrillazione per Pd e alleati.

Tutt’altra storia ad Arona. Sul Lago Maggiore la Lega naviga a gonfie vele e mette al timone della città Federico Monti, il fedelissimo vicesindaco del parlamentare Alberto Gusmeroli e, agli occhi di molti e in virtù dei messaggi elettorali dello stesso Gusmeroli, una sorta di suo avatar in municipio.

In provincia di Alessandria sono stati eletti Simone Bigotti (Borgoratto), Luca Silvestri (Carrega Ligure), Carlo Felice Maccario (Cassine) Anselmo Carlo Levo (Castelletto d’Erro), Federico Andreone (Frassinello Monferrato), Gian Pietro Ferasin (Gamalero), Carlo Massa (Gavi), Bruno Poles (Moncestino), Piero Frascaroli Calvino (Montacuto), Claudio Aiachino (Pietra Marazzi), Claudio Pronzato (Rivalta Bormida), Elisa Giardini (Volpedo).

Due soli comuni al voto in provincia di Asti: Daniele Giuseppe Borgetto è il sindaco di Moncucco Torinese e Pierluigi Musso di Settime.

In provincia di Biella eletti Massimo Paganini (Ailoche) e Manuela Chioda (Salussola).

Nel Cuneese molti i comuni che hanno rinnovato o confermato il primo cittadino: Pietro Trocello (Aisone), Mattia Morena (Benevello), Federica Lanteri (Briga Alta), Nicola Schellino (Carrù), Bruno Penna (Castiglione Tinella), Roberto Bodrito (Cortemilia), Fabrizio Nasi (Costigliole Saluzzo), Ezio Cardinale (Diano d’Alba), Dario Falcone (Elva), Mauro Fissore (Morozzo), Paola Sguazzini (Narzole), Paolo Renaudi (Peveragno), Alessandro Ingaria (Priero), Bruno Viale (Roaschia), Giuliano Degiovanni (Rossana), Andrea Pionzo (Treiso).

Oltre che quello di Arona, in provincia di Novara si sono eletti sindaci Pietro Sacco (Bogogno), Fabio Trevisan (Garbagna Novarese), Flavio Pelizzoni (Invorio), Silvano Mellone (Vaprio d’Agogna), Giuseppe Olivero (Vinzaglio).

Due riconferme in Val d’Ossola e tre nuovi sindaci sul lago Maggiore. E questo l’esito del voto amministrativo nel Verbano Cusio Ossola dove erano chiamati al voto gli elettori di cinque Comuni. A Borgomezzavalle, piccolo centro della valle Antrona, tra le due liste civiche in campo ha vinto il sindaco uscente Stefano Belotti, che con 183 voti ha raccolto il 95,31 per cento dei consensi. Solo 9 voti (4,69) per lo sfidante Pier Franco Midali, in passato già sindaco del paese. A Crevoladossola, che per numero di abitanti è il terzo comune dell’Ossola, riconferma per Giorgio Ferroni (lista civica di centrosinistra) che ha battito Ivano Bruno Orio (lista di centrodestra) per solo 13 voti. Ferroni ha raccolto il 50,26 per cento delle preferenze contro il 49,74 di Orio. Sul Lago Maggiore, il comune più importante al voto era Stresa. Quattro i candidati. Ha vinto Marcella Severino a capo di una lista civica, messa in piedi dopo essere stata giubilata dalla Lega. Sarà la prima donna alla guida della città lacuale. Severino ha raccolto il 43,26 per cento dei voti. Gli sfidanti: Canio Di Milia il 36,8; il sindaco uscente Giuseppe Bottini il 13,28; Alfredo Macrì Del Giudice il 6,66. A Baveno successo di Alessandro Monti con l’87,88 per cento dei voti. Monti, assessore della precedente giunta, ha battuto Vladimiro Di Gregorio, che era si era candidato con la lista Comunisti per Baveno contraddistinta dal segno falce e martello. Infine a Belgirate, tra i 4 candidati l’ha spuntata Walter Palazzetti della lista Progetto Belgirate, con il 46,76 per cento dei voti. Poi Gherardo Giorgio Maria Fiume con il 29,35, Sergio Griggi con il 18,43 e Luca Piana con il 5,46.