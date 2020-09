Comunali: Pd smentisce patto Zingaretti-Di Maio

"La notizia di una presunta telefonata tra Zingaretti e Di Maio per un patto per le comunali del 2021 riportata da La Stampa in un articolo dal titolo 'Torino ai grillini, Roma al Pd. Il patto segreto per le comunali' è completamente falsa e destituita di fondamento. Come ribadito già in altre occasioni, decidono i territori le alleanze e i candidati alle amministrative". Lo dice l'Ufficio stampa del Pd.