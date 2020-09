Meteo: nuvolosità in progressiva attenuazione

A Torino oggi, venerdì 25 settembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 1.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2459m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento. Piemonte: una perturbazione atlantica seguita da aria più fredda transita sul Nord Italia e determina piogge e temporali, più diffusi su Piemonte orientale e centro-est Liguria. Schiarite fin dal mattino tra Ovest Piemonte e Ponente ligure. Temperature in calo a tutte le quote con neve anche sotto i 1500 metri a fine giornata sulle Alpi di confine. In Liguria venti forti di Libeccio con mare molto mosso.