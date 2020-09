Coronavirus: 9 positivi ad Asti, tornavano da gita in pullman

Tornavano da un viaggio in pullman e si sono infettati a vicenda i nove astigiani risultati positivi al Coronavirus. Lo rende noto il sindaco, Maurizio Rasero, in un video su Facebook. "Nove casi positivi in un giorno non li vedevamo da mesi - spiega il primo cittadino - il trend torna a salire, diversamente dalle scorse settimane, ma ad oggi non c'è da preoccuparsi". Dei nove positivi, uno è ricoverato in rianimazione. L'Asl, informa il sindaco di Asti, ha rintracciato tutte le persone che sono venute a contatto con la comitiva. "Fra i contagiati - spiega - c'è anche una insegnante di sostegno: sono stati contattati e analizzati i contatti avuti dalla donna con le persone dell'istituto astigiano e siamo in attesa dei referti". In giornata, conclude Rasero, allestiremo in viale Pilone insieme con l'Asl, "una struttura con percorso in auto per consentire agli studenti di fare esami e tamponi".