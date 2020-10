La nomina fa acqua

Dicono che… si sia sfiorato l’incidente diplomatico ieri, durante l’assemblea dei sindaci riunita per indicare il nuovo direttore dell’Autorità d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato (Ato-3). Quando, infatti, l’assessore all’Ambiente di Torino Alberto Unia ha indicato Roberto Ronco, già assessore in Provincia con il centrosinistra e grand commis in Regione Piemonte, l’unico a sollevare delle perplessità fino a votare contro la nomina è stato l’altro esponente del Movimento 5 stelle, il consigliere delegato della Città Metropolitana Dimitri De Vita, secondo il quale c’erano altri curriculum ben più qualificati. “La cosa incredibile – se la ridevano alcuni sindaci – è che i due sono entrambi qui a rappresentare Chiara Appendino”.