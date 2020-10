Compagnia San Paolo, contro povertà servono azioni sinergiche

"Questo seminario ci ha offerto interessanti elementi per orientare ulteriormente il nostro operato nel contrasto alla povertà alimentare, proseguendo il nostro ruolo di facilitatori capaci di stimolare la messa a sistema di azioni di recupero e distribuzione delle eccedenze in una logica di prossimità". Così Alberto Anfossi, segretario generale Fondazione Compagnia di San Paolo, fra i relatori dell'incontro "Sistemi territoriali per contrastare la povertà alimentare in tempo di Covid-19: uno sguardo al futuro" organizzato oggi nell'ambito di Terra Madre Salone del Gusto. "Lavorando con la città di Genova e la città di Torino all'interno di collaborazioni stabili, in dialogo con la città di Milano, in collaborazione con la Fondazione Cariplo, potremo sostenere attivamente il percorso lanciato oggi di azione congiunta e coordinata delle tre città e accompagneremo lo scambio tra le reti territoriali esistenti", aggiunge Anfossi.