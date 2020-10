Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, martedì 13 ottobre, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1837m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una temporanea rimonta anticiclonica garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato. Transito di nubi alte e stratificate con tendenza a generale aumento delle nubi in serata sulla Liguria, con qualche pioggia sparsa sullo spezzino. Venti deboli o moderati in Liguria in rotazione da Sud, mare poco mosso o mosso.