Giustizia: lutto nell'Avvocatura, morto Marco Weigmann

E' morto Marco Weigmann, torinese, avvocato fra i più conosciuti e stimati in Italia. Aveva 80 anni. Weigmann era alla guida di uno studio specializzato in diritto civile, commerciale e amministrativo - con sedi a Torino, Milano e Roma - composto da oltre sessanta professionisti. Lo scorso febbraio Forbes Italia lo aveva incluso nell'elenco delle "cento società al top nel mondo legale e nella consulenza". Marco Weigmann era iscritto all'Ordine dal 1964. Dopo la laurea a pieni voti in diritto societario cominciò a esercitare sotto la guida di Romolo Tosetto, altra figura storica del Foro torinese, e diventò leading partner dello Studio Tosetto, Weigmann e Associati (che era stato fondato nel 1877 e in cui aveva operato il padre, Massimo Weigmann, avvocato del senatore Giovanni Agnelli). È stato componente della Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano, della Camera arbitrale del Piemonte, del Cda di numerose società (tra cui Sole 24 Ore, Reale Mutua Assicurazioni, Sella Holding). Era stato anche membro di organi di enti civili a carattere non lucrativo (Fondazione Faustino Dalmazzo, Fondazione Filippo Burzio, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo). Tra le cause in cui lo studio è stato impegnato figura quella promossa da Margherita Agnelli intorno all’eredità del padre, Gianni; in quell'ambito, Weigmann aveva patrocinato la controparte Marella Agnelli.