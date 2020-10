Valenza: neo sindaco leghista riporta Crocifisso in Comune

"Il Crocifisso tornerà, presto, ad essere appeso negli uffici comunali". Lo anticipa, in una nota, il neo-sindaco leghista Maurizio Oddone, alla guida di una giunta di centrodestra, dopo averne verificato l'assenza, a differenza di quanto avveniva un tempo. L'amministrazione uscente era retta da Gianluca Barbero (Pd) e il suo vicesindaco Luca Ballerini è stato sconfitto al ballottaggio del 4-5 ottobre. "Al di là delle credenze religiose di ognuno di noi, che devono essere tutte rispettate senza distinzione, sulla base anche di quanto stabilito dalla Costituzione, il Crocifisso - rimarca Oddone - rappresenta un simbolo della tradizione e dell’identità di Valenza nei secoli". Il primo cittadino ricorda infatti che la fondazione della città è attribuita a San Massimo, vescovo di Pavia, che ne è anche il patrono. "E che Valenza, ancora oggi, pur in una società multiculturale e multireligiosa, ha un forte radicamento cristiano, come dimostra il tessuto sociale in vari settori, a partire da quello del volontariato".