Meteo: cieli molto nuvolosi, qualche piovasco pomeridiano

A Torino oggi, mercoledì 21 ottobre, cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3770m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: cieli molto nuvolosi o coperti, con anche deboli piogge tra Liguria, specie di Ponente, e basso Piemonte, a carattere intermittente. Asciutto in VDA, dove avremo maggiori schiarite. Temperature stabili ovunque, sia nelle minime che nelle massime. Venti deboli variabili, da Sud sulla Liguria dove il mare sarà poco mosso o mosso.