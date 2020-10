Alberto "Migra"

Dicono che… tra i suoi ex e nuovi compagni di viaggio ci sia già chi ha preso a canzonarlo storpiando il suo cognome: Alberto Migra? Eh sì perché dopo essere stato in cima alla Quercia, da segretario della Federazione torinese dei Ds, e parlamentare per una legislatura, Nigra (il suo nome) ha iniziato ad abitare tra i cespugli del sottobosco (politico) e dopo una fuitina nel centrodestra e una lunga pausa di riflessione, era approdato in Più Europa con l’ambizione di contribuire alla costituzione di un’ala liberale e socialista. Ma dev’esserne rimasto piuttosto deluso se nelle ultime ore ha pre-annunciato ad amici e compagni il suo addio con prossimo approdo ad Azione di Carlo Calenda. Così Nigra migra (di nuovo).

