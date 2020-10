Meteo: giornata in prevalenza soleggiata

A Torino oggi, sabato 24 ottobre, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2567m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: si esauriscono gli effetti della perturbazione. Giornata variabile con qualche residuo spunto instabile sulla Liguria di Levante. Altrove ampi spazi soleggiati nel corso della giornata. Temperature in lieve rialzo nei massimi, fino a 18-20°C in pianure e sulla costa ligure. Venti moderati in rotazione da Nord-Est in Liguria, mare mosso al largo.