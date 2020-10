Vino, acqua e... caffè

Dicono che… nel “giro delle sette chiese” torinesi per sondare il gradimento sulla sua ipotetica candidatura a sindaco per il centrodestra, Paolo Damilano ha recentemente bussato alla porta di Marco Lavazza. L’erede della famiglia del caffè pare abbia torchiato l’imprenditore del vino (e dell’acqua) sottoponendolo a una raffica di domande sui suoi programmi per Torino, dalle scelte urbanistiche ai piani per rilanciare l’economia cittadina. Esame superato? A detta di chi gli ha parlato al termine del colloquio, Lavazza non sarebbe stato particolarmente impressionato dal confronto. Chissà.