Meteo: cieli molto nuvolosi al mattino, graduale miglioramento

A Torino oggi, venerdì 6 novembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3161m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una vasta area di alta pressione continua a proteggere il Nord Italia dove avremo una giornata stabile asciutta su Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. Sono attese tuttavia nubi diffuse tra Piemonte e fondovalle aostano, in diradamento diurno solo parziale. Sole in Liguria. Venti deboli. Clima sempre mite per il periodo. In Liguria mare poco mosso.