Uomo scomparso da una settimana, indagano i carabinieri

"Abbiamo chiamato chiunque lo conosce, lo abbiamo cercato dappertutto, ma nulla. Sembra sparito". Lo afferma Demora Bagetta, sorella di Andrea, torinese di 32 anni. Da domenica scorsa non fa ritorno a casa e non dà sue notizie. "Chiunque lo veda o sappia qualcosa - è l'appello della sorella - mi contatti su Messenger. Abbiamo già fatto denuncia ai carabinieri", che indagano sulla scomparsa. "Anche se difficile in questo periodo, chiedo un piccolo aiuto per Andrea - aggiunge l'altro fratello, Davide -. Contattami per qualsiasi informazione al 334/2051320. È stato visto l'ultima volta all'ora di cena a Sant'Antonino di Susa, si dirigeva verso la stazione".