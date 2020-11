POLITICA & SANITA’

Dall'Occo prenota l'Asl To3

L'attuale direttore amministrativo del Maggiore di Novara si insedierà il primo gennaio. Confermato il trasloco di Boraso ad Asti. Il pressing della Lega su Cirio che aveva "congelato" il trasferimento del manager fino al termine dell’emergenza

Sarà Franca Dall’Occo, attuale direttore amministrativo dell’Aso di Novara il futuro direttore generale dell’Asl To3. La manager, con un lungo curriculum di incarichi nelle maggiori strutture sanitarie del Piemonte, dal San Luigi alla Città della Salute, attualmente responsabile per i rapporti con la società di committenza regionale in seno al Dirmei, assumerà il nuovo incarico dal primo gennaio. Nella stessa data l’attuale direttore generale dell’Asl To3, Flavio Boraso, andrà come già previsto da una delibera di nomina l’azienda di Asti prendendo il posto dell’attuale commissario Giovanni Messori Ioli. Il trasferimento di Boraso previsto entro la fine di novembre era stato “congelato” ieri dal governatore Alberto Cirio dopo un incontro con i sindaci e per evitare un cambio al vertice dell’azienda in un momento di fortissima criticità e di polemiche in seguito all’episodio dei pazienti sistemati per terra nell’ospedale di Rivoli. Il governatore aveva annunciato che Boraso avrebbe lasciato l’azienda solo ad emergenza finita. Adesso c’è una data che non è affatto detto coincida con il termine della situazione emergenziale. A premere per la nomina di Dall’Occo, manager molto gradita alla Lega, sarebbe stato proprio l’azionista di maggioranza della coalizione che ha nell’assessore alla Sanità Luigi Icardi il decisore per quanto concerne le nomine ai vertici delle Asl. Insomma il congelamento annunciato da Cirio nei confronti della nomina di Boraso ha visto la Lega procedere rapidamente a sbrinare il freezer del presidente.