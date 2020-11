Sanità: Biella, i defibrillatori arrivano in città

A Biella prende il via "Cuore InForma ". Dodici defibrillatori (dieci in centro città e due al Santuario di Oropa) saranno sistemati in altrettante postazioni dall'ufficio tecnico del Comune. L'investimento, di quasi 10 mila euro tra opere edili e allacci elettrici, permetterà di completare il progetto voluto dal sindaco Claudio Corradino con il coinvolgimento della società specializzata ItalianMedical SystemSrl e delle aziende biellesi. "I defibrillatori semiautomatici di ultimissima generazioni - spiega Corradino - in caso di emergenza possono davvero essere utili per tutta la cittadinanza. Nei mesi scorsi con una lettera avevo spiegato la finalità del progetto ai professionisti, che hanno capito la bontà del progetto per l'essenziale coordinamento dell'installazione".