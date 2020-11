Bye bye Lega

Anche la Lega inizia a perdere pezzi. Succede a Vercelli dove due consiglieri comunali hanno fatto le valigie e si sono trasferiti in “Cambiamo!”, la creatura del governatore ligure Giovanni Toti, nata da una costola di Forza Italia e che ora sgomita per sedersi ai tavoli del centrodestra. Le nuove arrivate sono Donatella Demichelis e Tullia Babudro, che hanno già costituito il nuovo gruppo. Entrambe hanno la lasciato la Lega con cui erano state elette lo scorso anno. E se per le due signore c’è “la condivisione di un progetto politico”, ça va sans dire, il senatore Massimo Berruti, coordinatore piemontese del partito, esulta e parla di “un nuovo passo significativo nella crescita e nella diffusione sui territori di Cambiamo”.